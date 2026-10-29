Мая Санду созывает Совет безопасности Молдовы в связи с масштабной кибератакой

Президент Молдовы Мая Санду созывает заседание Совета безопасности страны в связи с масштабной кибератакой на государственные цифровые сервисы. По предварительным данным, личные данные около 750 тысяч граждан могли попасть в руки злоумышленников.

В пресс-службе аппарата президента сообщили, что заседание Совета безопасности состоится в ближайшие дни. Участники должны оценить последствия хакерского вторжения и определить меры реагирования.

О нападении на цифровую инфраструктуру страны Мая Санду рассказала во время онлайн-саммита, посвященного контролю над передовыми моделями искусственного интеллекта. В мероприятии приняли участие лидеры и министры более 30 государств.

В своем обращении президент подчеркнула необходимость международного сотрудничества в сфере кибербезопасности.

По словам Санду, странам необходим совместный доступ к инструментам защиты и экспертным знаниям, чтобы эффективно противодействовать кибератакам, которые генерируются и направляются с помощью нейросетей.

По данным молдавских властей, в период с 19 по 23 октября страна подверглась масштабной атаке на государственные цифровые сервисы.

Как сообщило правительство Молдовы, хакеры пытались получить доступ к информации, связанной примерно с 1 миллионом идентификационных номеров граждан (IDNP).

По предварительным оценкам, злоумышленники могли получить персональные данные около 750 тысяч человек.

Последствия кибератаки и возможный объем утечки информации должны быть оценены в ходе заседания Совета безопасности. По его результатам власти планируют определить дальнейшие шаги по реагированию на инцидент и усилению защиты государственной цифровой инфраструктуры.

Об этом сообщает NewsMaker.

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