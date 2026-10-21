У Молдові розслідують діяльність Яндекс через передачу даних рф та податкові махінації

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Влада Молдови ініціювала розслідування щодо діяльності сервісу таксі «Яндекс Go» через можливу передачу персональних даних молдовських користувачів на сервери в Росії та ймовірне ухилення від сплати податків.

Підставою для перевірки стало розслідування молдовської служби «Радіо Свобода», у якому зазначається, що близько 7,8 мільйона доларів доходів компанії могли виводитися на рахунки в ОАЕ та Казахстані без сплати податків у молдовський бюджет. Крім того, журналісти з'ясували, що сервіс міг передавати дані громадян до РФ замість декларованого збереження на серверах у Нідерландах.

Уряд Молдови зобов'язав компанію протягом 20 днів розкрити кінцевих власників молдовського підрозділу та надати доступ для перевірки каналів передачі даних. За результатами розслідування влада розглядає можливість призупинення діяльності сервісу або арешту його активів.

Джерело: Radio Free Europe.

Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив, що для захисту демократичних виборів від російського втручання союзникам варто попросити президента України Володимира Зеленського уразити більше дата-центрів на території росії. Очільник литовського уряду наголосив, що стримувати агресора здатні лише рішучі дії, а не декларативні стратегії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після українських ударів по дата-центрах російської компанії «Яндекс» у соціальних мережах стало менше ботів, провокацій і ворожнечі. За його словами, ці зміни помітили користувачі багатьох платформ.

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