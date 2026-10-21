В Молдове расследуют деятельность «Яндекса» в связи с передачей данных в РФ и налоговыми махинациями

Власти Молдовы инициировали расследование в отношении деятельности сервиса такси «Яндекс Go» в связи с возможной передачей персональных данных молдавских пользователей на серверы в России и предполагаемым уклонением от уплаты налогов.

Основанием для проверки стало расследование молдавской службы «Радио Свобода», в котором отмечается, что около 7,8 миллиона долларов доходов компании могли выводиться на счета в ОАЭ и Казахстане без уплаты налогов в молдавский бюджет. Кроме того, журналисты выяснили, что сервис мог передавать данные граждан в РФ вместо заявленного хранения на серверах в Нидерландах.

Правительство Молдовы обязало компанию в течение 20 дней раскрыть конечных владельцев молдавского подразделения и предоставить доступ для проверки каналов передачи данных. По результатам расследования власти рассматривают возможность приостановки деятельности сервиса или ареста его активов.

Источник: Radio Free Europe.

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что для защиты демократических выборов от российского вмешательства союзникам следует попросить президента Украины Владимира Зеленского нанести удары по большему количеству дата-центров на территории России. Глава литовского правительства подчеркнул, что сдержать агрессора способны лишь решительные действия, а не декларативные стратегии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после украинских ударов по дата-центрам российской компании «Яндекс» в социальных сетях стало меньше ботов, провокаций и вражды. По его словам, эти изменения заметили пользователи многих платформ.

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