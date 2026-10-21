摩尔多瓦正就Yandex向俄罗斯传输数据及税务欺诈行为展开调查

摩尔多瓦当局已针对打车服务“Yandex Go”的活动展开调查，原因在于该服务可能将摩尔多瓦用户的个人数据传输至俄罗斯的服务器，并涉嫌逃税。

此次调查的依据来自摩尔多瓦“自由电台”的一项调查报道，该报道指出，该公司约780万美元的收入可能被转移至阿联酋和哈萨克斯坦的账户，而未向摩尔多瓦国库缴纳税款。 此外，记者还查明，该服务可能将公民数据传输至俄罗斯联邦，而非如其声明的那样存储在荷兰的服务器上。

摩尔多瓦政府已责令该公司在20天内披露摩尔多瓦分支机构的最终所有者，并允许对数据传输渠道进行核查。根据调查结果，当局正在考虑暂停该服务运营或冻结其资产。

来源：自由欧洲电台。

立陶宛总理明道加斯·辛基维丘斯表示，为了保护民主选举免受俄罗斯干预，盟国应请求乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基对俄罗斯境内的更多数据中心实施打击。 立陶宛政府首脑强调，只有果断的行动才能遏制侵略者，而非空洞的战略宣言。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，在乌克兰对俄罗斯公司“Yandex”的数据中心实施打击后，社交媒体上的机器人账号、挑衅行为和敌意有所减少。据他称，许多平台的用户都注意到了这些变化。

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