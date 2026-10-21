Władze Mołdawii wszczęły dochodzenie w sprawie działalności serwisu taksówkowego „Yandex Go” w związku z możliwym przekazywaniem danych osobowych mołdawskich użytkowników na serwery w Rosji oraz domniemanym uchylaniem się od płacenia podatków.

Podstawą do wszczęcia kontroli było śledztwo przeprowadzone przez mołdawską redakcję „Radio Svoboda”, w którym wskazano, że około 7,8 miliona dolarów przychodów firmy mogło być przekazywane na konta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Kazachstanie bez odprowadzania podatków do mołdawskiego budżetu. Ponadto dziennikarze ustalili, że serwis mógł przekazywać dane obywateli do Rosji zamiast, jak deklarowano, przechowywać je na serwerach w Holandii.

Rząd Mołdawii zobowiązał firmę do ujawnienia w ciągu 20 dni ostatecznych właścicieli mołdawskiego oddziału oraz do zapewnienia dostępu w celu sprawdzenia kanałów przekazywania danych. Na podstawie wyników śledztwa władze rozważają możliwość zawieszenia działalności serwisu lub zajęcia jego aktywów.

Źródło: Radio Free Europe.

Premier Litwy Mindaugas Sinkevičius oświadczył, że w celu ochrony demokratycznych wyborów przed rosyjską ingerencją sojusznicy powinni zwrócić się do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o przeprowadzenie ataków na więcej centrów danych na terytorium Rosji. Szef litewskiego rządu podkreślił, że powstrzymać agresora mogą jedynie zdecydowane działania, a nie deklaratywne strategie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że po ukraińskich atakach na centra danych rosyjskiej firmy „Yandex” w sieciach społecznościowych zmniejszyła się liczba botów, prowokacji i wrogości. Według niego zmiany te zauważyli użytkownicy wielu platform.

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