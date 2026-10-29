Maia Sandu zwołuje Radę Bezpieczeństwa Mołdawii w związku z zakrojonym na szeroką skalę cyberatakiem

Prezydentka Mołdawii Maia Sandu zwołuje posiedzenie Rady Bezpieczeństwa kraju w związku z zakrojonym na szeroką skalę cyberatakiem na państwowe serwisy cyfrowe. Według wstępnych danych dane osobowe około 750 tysięcy obywateli mogły trafić w ręce cyberprzestępców.

Biuro prasowe prezydent poinformowało, że posiedzenie Rady Bezpieczeństwa odbędzie się w najbliższych dniach. Uczestnicy mają ocenić skutki ataku hakerskiego i określić środki zaradcze.

O ataku na infrastrukturę cyfrową kraju Maya Sandu poinformowała podczas szczytu online poświęconego kontroli nad zaawansowanymi modelami sztucznej inteligencji. W wydarzeniu wzięli udział przywódcy i ministrowie z ponad 30 państw.

W swoim przemówieniu prezydent podkreśliła konieczność międzynarodowej współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Według Sandu kraje potrzebują wspólnego dostępu do narzędzi ochronnych i wiedzy eksperckiej, aby skutecznie przeciwdziałać cyberatakom generowanym i kierowanym za pomocą sieci neuronowych.

Według danych władz mołdawskich w okresie od 19 do 23 października kraj ten padł ofiarą zakrojonego na szeroką skalę ataku na państwowe serwisy cyfrowe.

Jak poinformował rząd Mołdawii, hakerzy próbowali uzyskać dostęp do informacji związanych z około 1 milionem numerów identyfikacyjnych obywateli (IDNP).

Według wstępnych szacunków sprawcy mogli uzyskać dane osobowe około 750 tysięcy osób.

Skutki cyberataku oraz potencjalny zakres wycieku informacji mają zostać ocenione podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa. Na podstawie jego wyników władze planują określić dalsze kroki w celu zareagowania na incydent oraz wzmocnienia ochrony państwowej infrastruktury cyfrowej.

Informuje o tym serwis NewsMaker.

Władze Mołdawii wszczęły dochodzenie w sprawie działalności serwisu taksówkowego „Yandex Go” w związku z możliwym przekazywaniem danych osobowych mołdawskich użytkowników na serwery w Rosji oraz prawdopodobnym uchylaniem się od płacenia podatków.

Premier Litwy Mindaugas Sinkevičius oświadczył, że w celu ochrony demokratycznych wyborów przed rosyjską ingerencją sojusznicy powinni zwrócić się do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o przeprowadzenie ataków na więcej centrów danych na terytorium Rosji. Szef litewskiego rządu podkreślił, że powstrzymać agresora mogą jedynie zdecydowane działania, a nie deklaratywne strategie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że po ukraińskich atakach na centra danych rosyjskiej firmy „Yandex” w sieciach społecznościowych zmniejszyła się liczba botów, prowokacji i wrogości. Według niego zmiany te zauważyli użytkownicy wielu platform.

W Mołdawii po cyberataku na państwowe serwisy cyfrowe mogło dojść do kradzieży danych osobowych około 750 tysięcy osób. Premier Vasile Tofan stwierdził, że podobnych ataków może być coraz więcej, dlatego kraj musi wzmocnić cyberochronę i zwiększyć nakłady na bezpieczeństwo systemów państwowych. Część usług internetowych pozostaje nadal niedostępna — zostaną one przywrócone dopiero po przeprowadzeniu kontroli.

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