玛雅·桑杜因大规模网络攻击召集摩尔多瓦安全委员会

摩尔多瓦总统玛雅·桑杜因国家数字服务遭遇大规模网络攻击，召集了国家安全委员会会议。据初步数据显示，约75万名公民的个人数据可能已落入不法分子之手。

总统办公室新闻处表示，安全委员会会议将于近日举行。与会者将评估此次黑客攻击的后果，并制定应对措施。

玛雅·桑杜在一次关于控制先进人工智能模型的在线峰会上谈到了针对该国数字基础设施的攻击。来自30多个国家的领导人及部长参加了此次活动。

总统在致辞中强调了在网络安全领域开展国际合作的必要性。

桑杜表示，各国需要共同获取防护工具和专业知识，以有效应对通过神经网络生成并发起的网络攻击。

据摩尔多瓦当局称，10月19日至23日期间，该国政府数字服务遭受了大规模攻击。

据摩尔多瓦政府透露，黑客试图获取与约100万公民身份识别号码（IDNP）相关的信息。

据初步评估，攻击者可能获取了约75万人的个人数据。

网络攻击的后果及信息泄露的可能规模将在安全委员会会议上进行评估。根据评估结果，当局计划确定应对该事件的后续措施，并加强国家数字基础设施的保护。

NewsMaker报道了这一消息。

摩尔多瓦当局已针对打车服务“Yandex Go”展开调查，原因是该服务可能将摩尔多瓦用户的个人数据传输至俄罗斯的服务器，并涉嫌逃税。

立陶宛总理明道加斯·辛基维丘斯表示，为保护民主选举免受俄罗斯干预，盟国应请求乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基对俄罗斯境内的更多数据中心实施打击。 立陶宛政府首脑强调，只有果断的行动，而非空洞的战略，才能遏制侵略者。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，在乌克兰对俄罗斯公司“Yandex”的数据中心实施打击后，社交媒体上的机器人账号、挑衅行为和敌意有所减少。据他称，许多平台的用户都注意到了这些变化。

在摩尔多瓦，针对国家数字服务的网络攻击可能导致约75万人的个人数据被窃取。 总理瓦西里·托凡表示，此类攻击可能会越来越多，因此该国需要加强网络防御，并加大对国家系统安全的投入。部分在线服务目前仍无法访问——只有在完成检查后才会恢复。

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