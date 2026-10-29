Мая Санду скликає Раду безпеки Молдови через масштабну кібератаку

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Президентка Молдови Мая Санду скликає засідання Ради безпеки країни через масштабну кібератаку на державні цифрові сервіси. За попередніми даними, персональні дані близько 750 тисяч громадян могли потрапити до рук зловмисників.

У пресслужбі апарату президентки повідомили, що засідання Ради безпеки відбудеться найближчими днями. Учасники мають оцінити наслідки хакерського втручання та визначити заходи реагування.

Про атаку на цифрову інфраструктуру країни Мая Санду розповіла під час онлайн-саміту, присвяченого контролю за передовими моделями штучного інтелекту. У заході взяли участь лідери та міністри понад 30 держав.

У своєму зверненні президентка наголосила на необхідності міжнародної співпраці у сфері кібербезпеки.

За словами Санду, країнам потрібен спільний доступ до інструментів захисту та експертних знань, щоб ефективно протидіяти кібератакам, які генеруються та спрямовуються за допомогою нейромереж.

За даними молдовської влади, у період із 19 до 23 жовтня країна зазнала масштабної атаки на державні цифрові сервіси.

Як повідомив уряд Молдови, хакери намагалися отримати доступ до інформації, пов’язаної приблизно з 1 мільйоном ідентифікаційних номерів громадян (IDNP).

За попередніми оцінками, зловмисники могли отримати персональні дані близько 750 тисяч людей.

Наслідки кібератаки та можливий обсяг витоку інформації мають оцінити під час засідання Ради безпеки. За його результатами влада планує визначити подальші кроки для реагування на інцидент і посилення захисту державної цифрової інфраструктури.

Про це повідомляє NewsMaker.

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