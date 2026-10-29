Strona rosyjska prowadzi rozmowy z administracją prezydenta USA Donalda Trumpa w sprawie ewentualnego zniesienia sankcji wobec Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich (RFPI) – poinformował doradca prezydenta Federacji Rosyjskiej Jurij Uszakow.

Według Uszakowa kwestia ta jest omawiana już od pewnego czasu, jednak wynik rozmów nie jest jeszcze znany. Zaznaczył również, że szef RFPI i specjalny przedstawiciel prezydenta Rosji Kirill Dmitriew aktywnie pracuje nad zniesieniem ograniczeń i utrzymuje kontakty ze stroną amerykańską.

„Takie rozmowy trwają. Trwają już od pewnego czasu, ale nie wiem, jaki będzie ich wynik” – powiedział Uszakow.

Dodał, że dyskusje trwają, a informacje o ewentualnym zniesieniu sankcji pojawiły się w mediach już kilka dni temu.

W środę, 28 października, gazeta „The New York Times” poinformowała, że administracja Donalda Trumpa rozważa możliwość zniesienia sankcji wobec RFPI.

Wcześniej Putin przyznał, że zachodnie sankcje mają dotkliwy wpływ na rosyjską gospodarkę.

Wcześniej Zełenski wprowadził sankcje wobec producentów rosyjskich rakiet balistycznych oraz dostawców komponentów dla przemysłu zbrojeniowego.

Przypomnijmy, że Stany Zjednoczone próbują wznowić negocjacje w sprawie zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej, proponując nowy schemat ewentualnych porozumień między Kijowem a Moskwą. Według dziennikarzy wśród postanowień planu znajdują się: rezygnacja Ukrainy z przystąpienia do NATO, perspektywa członkostwa w Unii Europejskiej, zniesienie sankcji wobec Rosji oraz wznowienie dostaw rosyjskiego gazu do Europy.

Czytaj nas na