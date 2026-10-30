Demokraci mają 10-punktową przewagę nad republikanami w hipotetycznym głosowaniu na kandydatów do Kongresu. Według The Hill sondaż Emerson College Polling wykazał 52% poparcia dla demokratów wobec 42% dla Partii Republikańskiej.

Przewaga demokratów

W wrześniowym sondażu tego samego ośrodka przewaga demokratów wynosiła 11 punktów procentowych. Dyrektor wykonawczy Emerson College Polling Spencer Kimball zauważył, że poparcie dla republikanów utrzymuje się na tym samym poziomie 42%, od którego ośrodek rozpoczął śledzenie tego rodzaju głosowania w lipcu 2025 roku.

Według Kimballa w ciągu ostatnich 15 miesięcy poparcie dla demokratów wzrosło z 44% do 52%. Około 5% respondentów wciąż jest niezdecydowanych; większość z nich to wyborcy niezależni, a połowa nie aprobuje pracy prezydenta Donalda Trumpa.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Oceny i nastroje wyborców

57% uczestników październikowego sondażu stwierdziło, że nie aprobuje pracy Trumpa na stanowisku prezydenta. To o sześć punktów procentowych więcej niż w styczniu. Poziom poparcia dla prezydenta w nowym badaniu wyniósł 37%.

Sondaż odnotował również różnicę w entuzjazmie wyborczym: 92% demokratów stwierdziło, że jest bardzo lub w pewnym stopniu podekscytowanych możliwością głosowania, podczas gdy wśród republikanów takiej odpowiedzi udzieliło 85%.

Według prognozy Decision Desk HQ opublikowanej w czwartek prawdopodobieństwo przejęcia przez demokratów kontroli nad Izbą Reprezentantów oszacowano na 80%, a ich szanse na zdobycie większości w Senacie — na 60%. Sondaż Emerson College Polling przeprowadzono od 24 do 26 października wśród 1000 prawdopodobnych wyborców; margines błędu wynosi około trzech punktów procentowych.

Czytaj nas na