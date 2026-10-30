民调：民主党领先共和党10个百分点——《国会山报》

在针对国会候选人的假设性投票中，民主党领先共和党10个百分点。据《国会山报》报道，爱默生学院民调显示，民主党获得52%的支持率，共和党获得42%的支持率。

民主党的优势

在该机构9月进行的调查中，民主党的领先优势为11个百分点。爱默生学院民调执行主任斯宾塞·金博尔指出，共和党的支持率仍为42%，这是该机构自2025年7月开始追踪此类投票以来的水平。

金博尔表示，在过去15个月中，民主党的支持率从44%升至52%。约5%的受访者尚未作出决定；其中大多数是独立选民，且半数不认可总统唐纳德·特朗普的工作表现。

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选民的评价和情绪

10月调查中，57%的参与者表示不认可特朗普担任总统期间的工作表现。这比1月高出6个百分点。新调查中，特朗普的支持率为37%。

调查还显示选举热情存在差异：92%的民主党人表示，他们对有机会投票感到非常或有些兴奋，而共和党人中作出这一回答的比例为85%。

根据周四公布的Decision Desk HQ预测，民主党获得众议院控制权的概率估计为80%，而其赢得参议院多数席位的概率为60%。爱默生学院民调于10月24日至26日在1000名可能投票的选民中进行；误差幅度约为3个百分点。

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