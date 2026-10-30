Демократы имеют преимущество над республиканцами в 10 процентных пунктов в гипотетическом голосовании за кандидатов в Конгресс. По данным The Hill, опрос Emerson College Polling зафиксировал 52% поддержки демократов против 42% поддержки Республиканской партии.

Преимущество демократов

В сентябрьском опросе того же центра отрыв демократов составлял 11 процентных пунктов. Исполнительный директор Emerson College Polling Спенсер Кимболл отметил, что поддержка республиканцев составляет те же 42%, с которых центр начал отслеживание такого голосования в июле 2025 года.

По словам Кимболла, за последние 15 месяцев поддержка демократов выросла с 44% до 52%. Около 5% респондентов еще не определились; большинство из них являются независимыми избирателями, а половина не одобряет работу президента Дональда Трампа.

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Оценки и настроения избирателей

57% участников октябрьского опроса заявили, что не одобряют работу Трампа на посту президента. Это на шесть процентных пунктов больше, чем в январе. Уровень одобрения президента в новом исследовании составил 37%.

Опрос также зафиксировал разницу в электоральном энтузиазме: 92% демократов заявили, что очень или в некоторой степени рады возможности проголосовать, тогда как среди республиканцев так ответили 85%.

Согласно прогнозу Decision Desk HQ, опубликованному в четверг, вероятность перехода контроля над Палатой представителей к демократам оценивалась в 80%, а их шансы получить большинство в Сенате — в 60%. Опрос Emerson College Polling проводился 24–26 октября среди 1000 вероятных избирателей; погрешность составляет примерно три процентных пункта.

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