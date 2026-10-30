Cypryjscy dokerzy protestowali przeciwko wojnie w Gazie — Cyprus Mail

Cypryjscy dokerzy przeprowadzili w piątek protesty w portach w Limassolu i Larnace przeciwko wojnie Izraela w Gazie. Jak podaje Cyprus Mail, wydarzenia odbyły się w ramach drugiego Międzynarodowego Dnia Akcji Dokerów, do którego przyłączyły się związki zawodowe w ponad 100 portach na czterech kontynentach.

Akcje w portach Cypru

Wydarzenia zorganizował związek zawodowy pracowników portowych Segdamelin-Peo pod hasłem „Porty dla pokoju”. Związek oświadczył, że porty są niezwykle ważnymi ośrodkami gospodarki i handlu, jednak ich infrastruktura jest również wykorzystywana do transportu sprzętu wojskowego.

Organizacja podkreśliła również, że pracownicy nie powinni płacić za wojny i rywalizację. Wezwała do zapewnienia godnych płac, stabilnych miejsc pracy, układów zbiorowych oraz lepszej ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w pracy. Zdaniem związku znaczne wydatki na gospodarkę wojenną prowadzą do oszczędności i cięć wydatków na ochronę zdrowia, edukację, emerytury i płace.

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Kampania międzynarodowa

Międzynarodową akcję poparł kierowany przez Palestyńczyków ruch Bojkotu, Wycofania Inwestycji i Sankcji. Według jego informacji przyłączyło się do niej ponad 25 związków zawodowych z 22 krajów, a także marynarze i pracownicy przemysłu metalowego.

Dokerzy we Francji, Włoszech, Indiach, Grecji i Turcji ogłosili 24-godzinne strajki, podczas gdy w innych miastach portowych odbyły się wiece. Dzień akcji poparło również 17 palestyńskich związków zawodowych i konfederacji. Związki domagają się zakończenia militaryzacji oraz tego, co nazywają ludobójstwem Palestyńczyków przez Izrael.

Sarah Elettra, koordynatorka kampanii BDS na rzecz embarga morskiego i energetycznego, oświadczyła, że drogą morską dociera ponad 90% importu Izraela. Twierdzi ona również, że po orzeczeniach Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z 2024 roku rządy są prawnie zobowiązane do wprowadzenia pełnego embarga wojskowego wobec Izraela.

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