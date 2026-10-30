Докеры Кипра в пятницу провели акции протеста в портах Лимасола и Ларнаки против войны Израиля в Газе. По данным Cyprus Mail, мероприятия состоялись в рамках второго Международного дня действий докеров, к которому присоединились профсоюзы более чем в 100 портах на четырёх континентах.

Акции в портах Кипра

Мероприятия организовал профсоюз портовых работников Segdamelin-Peo под лозунгом «Порты за мир». В профсоюзе заявили, что порты являются критически важными центрами экономики и торговли, однако их инфраструктура также используется для транспортировки военного оборудования.

Организация также подчеркнула, что работники не должны платить за войны и соперничество. Она призвала обеспечить достойную оплату труда, стабильные рабочие места, коллективные договоры и лучшую защиту здоровья и безопасности на работе. По мнению профсоюза, значительные расходы на военную экономику ведут к жёсткой экономии и сокращению расходов на здравоохранение, образование, пенсии и зарплаты.

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Международная кампания

Международную акцию поддержало возглавляемое палестинцами движение Boycott, Divestment and Sanctions. По его информации, к ней присоединились более 25 профсоюзов из 22 стран, а также моряки и работники металлургической отрасли.

Докеры во Франции, Италии, Индии, Греции и Турции объявили 24-часовые забастовки, тогда как в других портовых городах состоялись митинги. День действий также поддержали 17 палестинских профсоюзов и конфедераций. Профсоюзы требуют прекратить милитаризацию и то, что они называют геноцидом палестинцев со стороны Израиля.

Координатор кампаний BDS по морскому и энергетическому эмбарго Сара Элеттра заявила, что морем поступает более 90% импорта Израиля. Она также утверждает, что после решений Международного суда ООН 2024 года правительства юридически обязаны ввести полное военное эмбарго против Израиля.

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