塞浦路斯码头工人举行抗议反对加沙战争——《塞浦路斯邮报》

塞浦路斯码头工人于周五在利马索尔和拉纳卡港口举行抗议活动，反对以色列在加沙发动的战争。据《塞浦路斯邮报》报道，这些活动是第二届国际码头工人行动日的一部分，四大洲100多个港口的工会参与了该行动。

塞浦路斯港口的行动

这些活动由港口工人工会Segdamelin-Peo以“港口为了和平”为口号组织。该工会表示，港口是经济和贸易至关重要的中心，但其基础设施也被用于运输军事装备。

该组织还强调，工人不应为战争和竞争付出代价。该组织呼吁保障体面的薪酬、稳定的工作岗位、集体协议，以及更好的工作健康与安全保护。工会认为，对战争经济的大量支出会导致紧缩政策，并削减医疗、教育、养老金和工资支出。

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国际行动

这项国际行动获得由巴勒斯坦人领导的抵制、撤资和制裁运动支持。据该运动称，来自22个国家的25个以上工会，以及海员和金属工业工人参与了行动。

法国、意大利、印度、希腊和土耳其的码头工人宣布举行24小时罢工，其他港口城市则举行了集会。此次行动日还得到17个巴勒斯坦工会和联合会的支持。这些工会要求停止军事化，并停止他们所称的以色列对巴勒斯坦人的种族灭绝。

BDS海运和能源禁运活动协调员萨拉·埃莱特拉表示，以色列超过90%的进口通过海运到达。她还声称，在国际法院2024年作出裁决后，各国政府在法律上有义务对以色列实施全面军事禁运。

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