Premier Włoch Giorgia Meloni oświadczyła, że nie zawrze sojuszu z politykiem Roberto Vannaccim przed wyborami parlamentarnymi, które mają odbyć się w przyszłym roku. Powiedziała, że zwróci się do Włochów o jasny mandat do kontynuowania pracy rządu bez szantażu ze strony potencjalnych partnerów, informuje ANSA English.

Stanowisko Meloni

Meloni odpowiedziała na pytanie dziennikarza i pisarza Bruna Vespy, dlaczego nie planuje łączyć sił z Vannaccim. Jej odpowiedź znalazła się w nowej książce Vespy „Historia Drugiej Republiki: od Berlusconiego do Meloni, od Prodiego do Schlein”, którą wydawnictwo Mondadori-Rai Libri ma opublikować w poniedziałek.

Szefowa rządu oświadczyła, że nie zgadzała się na szantaż przed dojściem do władzy, nie pozwalała się szantażować podczas pracy rządu i nie zamierza tego robić w przyszłości. Jak powiedziała, chce ponownie rządzić wraz z obecnymi siłami centroprawicowymi, uzupełnionymi przez nowe ruchy obywatelskie, które obecnie się tworzą.

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Notowania partii Vannacciego

Nowa siła polityczna Vannacciego, „Narodowa Przyszłość” (FnV), według sondaży zyskała ostatnio około 8% poparcia. Socjologowie uważają, że może on stać się kluczowym uczestnikiem wyborów: według ich oceny sojusz Meloni może przegrać z siłami centrolewicowymi, jeśli nie połączy z nim sił.

Vannacci promuje skrajnie prawicowy program, w tym ideę remigracji, którą Meloni uważa za zbyt radykalną. Dzień wcześniej oświadczył, że 80% jego programu pokrywa się z programem, który Meloni miała w 2018 roku.

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