USA podpisały umowę o udziale w Expo 2030 w Rijadzie — The National

W Atlancie w Stanach Zjednoczonych USA podpisały z Arabią Saudyjską umowę, która formalnie ustanawia udział kraju w Wystawie Światowej Expo 2030 w Rijadzie, podaje The National.

Pawilon USA w Rijadzie

W ceremonii na marginesie spotkania ministerialnego G20 uczestniczyli sekretarz stanu USA Marco Rubio oraz minister spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej książę Faisal bin Farhan.

Rubio nazwał porozumienie ważnym pierwszym krokiem w kierunku przygotowania pawilonu USA na wystawie w Rijadzie. Według niego udział w Expo 2030 ma wzmocnić dwustronne relacje USA i Arabii Saudyjskiej, zaprezentować Amerykę na arenie międzynarodowej oraz rozszerzyć możliwości handlowe dla amerykańskich przedsiębiorstw.

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Terminy i skala wystawy

Expo 2030 Riyadh ma trwać od 1 października 2030 roku do 31 marca 2031 roku. Według strony internetowej wydarzenia wystawa ma zgromadzić 197 oficjalnych uczestników i ponad 42 miliony odwiedzających na terenie o powierzchni 6 milionów metrów kwadratowych.

Wystawa odbędzie się pod koniec realizacji saudyjskiego programu Vision 2030, którego celem jest zmniejszenie zależności królestwa od eksportu ropy naftowej.

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