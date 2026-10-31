W brytyjskim hrabstwie Gloucestershire policja wznowiła rozpatrywanie kilku dawnych nierozwiązanych spraw po otrzymaniu dossier dotyczącego Simona Rochforda. Jak podaje ABC News, dziennikarka Colleen Egan oraz zaangażowani przez nią eksperci ustalili, że Rochford znajdował się w bezpośredniej fizycznej bliskości co najmniej trzech podejrzanych zgonów w 1989, 1992 i 1993 roku.

Egan badała przeszłość Rochforda w mieście Stroud w Gloucestershire na potrzeby projektu dokumentalnego Mark of a Murderer. Podczas pracy w Wielkiej Brytanii współpracowała z ekspertem kryminalistyki i kryminologiem, a także rozmawiała z byłymi znajomymi i pracodawcą Rochforda.

Materiały dla policji

W jednym przypadku autorzy badania ustalili, że Rochford mieszkał na tej samej ulicy, na której student uniwersytetu zginął w pożarze domu w podejrzanych okolicznościach. Zespół znalazł także pamiętnik osoby, która wówczas badała okoliczności tej śmierci. W zapiskach znajdowały się pytania do mężczyzny o imieniu Simon; według pamiętnika mężczyzna ten był również powiązany z inną śmiercią w 1993 roku.

Według Egan znaczna część zebranych informacji była nowa dla policji w Gloucestershire. Powiedziała, że po zapoznaniu się z dossier funkcjonariusze uznali Rochforda za osobę interesującą ich w ramach sprawdzenia i wcześniej nie wiedzieli o jego istnieniu.

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Zabójstwo Pameli Lawrence

Pamela Lawrence została zamordowana w 1994 roku w swoim sklepie jubilerskim w Mosman Park, na przedmieściu australijskiego Perth. Za to zabójstwo miejscowy mieszkaniec Andrew Mallard został skazany na 20 lat więzienia, jednak po 12 latach za kratami został uniewinniony i zwolniony w 2006 roku.

Późniejszy przegląd nierozwiązanej sprawy wskazał Rochforda jako prawdopodobnego sprawcę zabójstwa Lawrence; w sklepie znaleziono jego odcisk dłoni. W 2006 roku Rochford odbywał karę 15 lat więzienia za zabójstwo swojej dziewczyny Brigitte Dickens, do którego doszło siedem tygodni po śmierci Lawrence w podobnych okolicznościach. W tym samym roku zmarł w wyniku samobójstwa — następnej nocy po tym, jak ABC wskazało go jako osobę interesującą dla śledztwa w materiale telewizyjnym.

Projekt dokumentalny analizuje również problem niesłusznych wyroków w Australii i popiera utworzenie niezależnej komisji ds. przeglądu spraw karnych, wzorowanej na organach działających w Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii i Kanadzie.

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