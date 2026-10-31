英国格洛斯特郡警方在收到有关西蒙·罗奇福德的档案后，重启了数起长期未破案件的审查。ABC新闻报道称，记者科琳·伊根及其聘请的专家发现，罗奇福德在1989年、1992年和1993年至少三起可疑死亡事件中均处于直接的物理近距离范围内。

伊根为纪录片项目《Mark of a Murderer》调查了罗奇福德在格洛斯特郡斯特劳德镇的过往。她在英国工作期间与一名法医专家和一名犯罪学家合作，还与罗奇福德过去的熟人及雇主交谈。

提交给警方的材料

在其中一起案件中，研究人员确定，罗奇福德住在与一名大学生同一条街上；该学生在一场房屋火灾中于可疑情况下死亡。团队还找到了一个当时正在调查这起死亡事件情况的人的日记。日记中有向一名名叫西蒙的男子提出的问题；根据日记，这名男子还与1993年的另一起死亡事件有关。

伊根表示，收集到的信息中很大一部分对格洛斯特郡警方而言是新的。她称，执法人员查阅档案后认为罗奇福德是他们核查中值得关注的人，此前并不知道他的存在。

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帕梅拉·劳伦斯遇害案

帕梅拉·劳伦斯于1994年在澳大利亚珀斯郊区莫斯曼公园的珠宝店内被杀害。当地居民安德鲁·马拉德因这起谋杀被判处20年监禁，但在服刑12年后于2006年被宣告无罪并获释。

对这起未破案件的后续审查认定，罗奇福德可能是杀害劳伦斯的凶手；其掌纹在店内被发现。2006年，罗奇福德正因杀害其女友布里吉特·狄更斯而服15年刑期；这起案件发生在劳伦斯死亡七周后，情形相似。同年，在ABC于电视报道中将他称为警方调查关注对象后的第二天晚上，他死于自杀。

该纪录片项目还探讨了澳大利亚冤假错案的问题，并支持建立一个独立的刑事案件复审委员会，其模式参照英国、新西兰和加拿大正在运作的机构。

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