В британском графстве Глостершир полиция возобновила рассмотрение нескольких старых нераскрытых дел после получения досье на Саймона Рочфорда. Как сообщает ABC News, журналистка Коллин Иган и привлеченные ею специалисты установили, что Рочфорд находился в непосредственной физической близости как минимум к трем подозрительным смертям в 1989, 1992 и 1993 годах.

Иган исследовала прошлое Рочфорда в городе Страуд в Глостершире для документального проекта Mark of a Murderer. Во время работы в Великобритании она сотрудничала с экспертом-криминалистом и криминологом, а также общалась с бывшими знакомыми и работодателем Рочфорда.

Материалы для полиции

В одном случае авторы исследования установили, что Рочфорд жил на той же улице, где студент университета погиб при пожаре в доме при подозрительных обстоятельствах. Команда также нашла дневник человека, который в то время изучал обстоятельства этой смерти. В записях были вопросы к мужчине по имени Саймон; согласно дневнику, этого мужчину также связывали с другой смертью в 1993 году.

По словам Иган, значительная часть собранной информации была новой для полиции Глостершира. Она заявила, что после ознакомления с досье правоохранители сочли Рочфорда лицом, представляющим интерес для их проверки, и ранее не знали о его существовании.

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Убийство Памелы Лоренс

Памела Лоренс была убита в 1994 году в своем ювелирном магазине в Мосман-Парке, пригороде австралийского Перта. За это убийство местный житель Эндрю Маллард был приговорен к 20 годам лишения свободы, однако после 12 лет за решеткой был оправдан и освобожден в 2006 году.

Последующий пересмотр нераскрытого дела определил Рочфорда как вероятного виновника убийства Лоренс; в магазине обнаружили отпечаток его ладони. В 2006 году Рочфорд отбывал 15-летний срок за убийство своей девушки Бригитты Дикенс, которое произошло через семь недель после смерти Лоренс при схожих обстоятельствах. В том же году он умер в результате самоубийства — следующей ночью после того, как ABC назвало его лицом, представляющим интерес для следствия, в телевизионном сюжете.

Документальный проект также рассматривает проблему ошибочных приговоров в Австралии и поддерживает создание независимой комиссии по пересмотру уголовных дел по образцу органов, действующих в Великобритании, Новой Зеландии и Канаде.

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