Prezydent Karol Nawrocki wraz z pierwszym prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim wszedł do budynku Trybunału Konstytucyjnego. Poinformowała o tym Interia, powołując się na szefa gabinetu prezydenta Pawła Szefernakera.

Wideo przy wejściu

Maciej Berek opublikował wideo, na którym widać, jak Nawrocki próbuje dostać się do budynku. Według portalu doszło przy tym do szarpaniny.

Wcześniej Nawrocki poinformował w mediach społecznościowych, że z powodu sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego przerywa lot do Senegalu i wraca. Zaznaczył, że w takim momencie prezydent musi być na miejscu.

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Działania policji i kwestia kierownictwa

W piątek policja oświadczyła, że prowadzi przewidziane prawem działania na terenie Trybunału Konstytucyjnego, jednak funkcjonariuszy nie było wewnątrz budynku. Przy instytucji trwał również protest. Później policja poinformowała o zatrzymaniu trzech osób, które według niej dostały się na teren trybunału.

Około godziny 18:00 na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja o zarządzeniu dotyczącym miesięcznej przerwy w wykonywaniu obowiązków służbowych przez prezesa trybunału Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcę Bartłomieja Sochańskiego.

Jak Maciej Taborowski, Magdalena Bentkowska i Maciej Berek przekazali PAP, Anna Korwin-Piotrowska została osobą kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała odpowiednie zarządzenia. Jednocześnie przedstawiciele poprzedniego kierownictwa trybunału oświadczyli w mediach społecznościowych o „bezprawnym przejęciu” jego strony internetowej i podkreślili, że Święczkowski pozostaje szefem instytucji.

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