卡罗尔·纳夫罗茨基进入宪法法庭大楼——Interia

总统卡罗尔·纳夫罗茨基与最高法院第一院长兹比格涅夫·卡平斯基一同进入宪法法庭大楼。据总统办公室主任帕维尔·谢费尔纳克称，Interia报道了此事。

入口处的视频

马切伊·贝雷克发布了一段视频，画面显示纳夫罗茨基试图进入大楼。据该媒体报道，期间发生了推搡。

此前，纳夫罗茨基在社交媒体上表示，由于宪法法庭周边的局势，他将中断前往塞内加尔的飞行并返回。他指出，在这样的时刻，总统必须在现场。

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警方行动与领导层问题

周五，警方表示，正在宪法法庭辖区内开展法律规定的行动，但执法人员并未在大楼内。该机构附近也持续有抗议活动。随后，警方报告称已拘留三人，据警方称，这些人进入了法庭辖区。

约18时，宪法法庭网站发布消息称，法庭主席博格丹·希文奇科夫斯基及其副手巴尔托梅伊·索汉斯基将暂停履行公务一个月。

马切伊·塔博罗夫斯基、马格达莱娜·本特科夫斯卡和马切伊·贝雷克向PAP表示，安娜·科尔温-皮奥特罗夫斯卡成为负责管理宪法法庭的人，并发布了相关命令。与此同时，法庭前领导层的代表在社交媒体上称，其网站遭到“非法接管”，并强调希文奇科夫斯基仍是该机构负责人。

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