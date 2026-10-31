Президент Кароль Навроцкий вместе с первым председателем Верховного суда Збигневом Капиньским вошел в здание Конституционного трибунала. Об этом сообщает Interia со ссылкой на главу президентского кабинета Павла Шефернакера.

Видео у входа

Мацей Берек опубликовал видео, на котором видно, как Навроцкий пытается попасть в здание. По данным издания, во время этого произошла потасовка.

Ранее Навроцкий сообщил в социальных сетях, что из-за ситуации вокруг Конституционного трибунала прерывает перелет в Сенегал и возвращается. Он отметил, что в такой момент президент должен быть на месте.

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Действия полиции и вопрос руководства

В пятницу полиция заявила, что проводит предусмотренные законом действия на территории Конституционного трибунала, однако правоохранителей внутри здания не было. Возле учреждения также продолжался протест. Позднее полиция сообщила о задержании трех человек, которые, по ее данным, проникли на территорию трибунала.

Около 18:00 на сайте Конституционного трибунала появилась информация о распоряжении относительно месячного перерыва в исполнении служебных обязанностей председателя трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского.

Как сообщили PAP Мацей Таборовский, Магдалена Бентковская и Мацей Берек, Анна Корвин-Пйотровская стала лицом, руководящим Конституционным трибуналом, и издала соответствующие распоряжения. В то же время представители прежнего руководства трибунала заявили в социальных сетях о «незаконном захвате» его сайта и подчеркнули, что Свенчковский остается главой учреждения.

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