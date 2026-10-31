Prezydent Polski Nawrocki stwierdził, że osoby wybrane przez Sejm nie są sędziami — RMF24
Jak informuje RMF24, w nocy z piątku na sobotę w Polsce w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego doszło do ostrego sporu między prezydentem Karolem Nawrockim a osobami wybranymi przez Sejm do tego organu. Na opublikowanym nagraniu słychać, jak Nawrocki podważa ich status jako sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Wypowiedzi prezydenta i szefa kancelarii
Nawrocki oświadczył, że osoby wybrane przez Sejm nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Do rozmowy dołączył szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Wskazując na Sławomira Patyrę, powiedział, że widzi w budynku tylko jednego sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
Bogucki oskarżył także Annę Korwin-Piotrowską o dokonanie zamachu stanu. Według niego nie ma ona podstaw prawnych ani do przebywania w budynku, ani do wydawania poleceń.
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Spór o kierownictwo trybunału
Korwin-Piotrowska nie zgodziła się z tymi twierdzeniami i oświadczyła, że to ona kieruje Trybunałem Konstytucyjnym.
W piątek wieczorem policja i Służba Ochrony Państwa weszły na teren trybunału. Korwin-Piotrowska ogłosiła odsunięcie od obowiązków szefa organu Bogdana Święczkowskiego, którego nie wpuszczono do budynku.
Spór dotyczy uprawnień osób wybranych przez Sejm obecnej kadencji, a także ich prawa do podejmowania decyzji w imieniu Trybunału Konstytucyjnego.