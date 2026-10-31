Как сообщает RMF24, в Польше в ночь с пятницы на субботу в здании Конституционного трибунала произошел острый спор между президентом Каролем Навроцким и лицами, которых Сейм избрал в состав этого органа. На опубликованной записи слышно, как Навроцкий ставит под сомнение их статус судей Конституционного трибунала.

Заявления президента и главы канцелярии

Навроцкий заявил, что избранные Сеймом лица не являются судьями Конституционного трибунала. К разговору присоединился глава Канцелярии президента Збигнев Богуцкий. Указывая на Славомира Патыру, он сказал, что видит в здании только одного судью Конституционного трибунала.

Богуцкий также обвинил Анну Корвин-Пётровскую в осуществлении государственного переворота. По его словам, у нее нет правовых оснований ни находиться в здании, ни отдавать распоряжения.

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Спор о руководстве трибуналом

Корвин-Пётровская не согласилась с этими утверждениями и заявила, что именно она руководит Конституционным трибуналом.

В пятницу вечером полиция и Служба государственной охраны вошли на территорию трибунала. Корвин-Пётровская объявила об отстранении главы органа Богдана Свенчковского, которого не пустили в здание.

Спор касается полномочий лиц, избранных Сеймом нынешнего созыва, а также их права принимать решения от имени Конституционного трибунала.

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