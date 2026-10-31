Президент Польщі Навроцький заявив, що обрані Сеймом не є суддями — RMF24

Як повідомляє RMF24, у Польщі вночі з п’ятниці на суботу в будівлі Конституційного трибуналу сталася гостра суперечка між президентом Каролем Навроцьким та особами, яких Сейм обрав до складу цього органу. На оприлюдненому записі чути, як Навроцький ставить під сумнів їхній статус суддів Конституційного трибуналу.

Заяви президента і глави канцелярії

Навроцький заявив, що обрані Сеймом особи не є суддями Конституційного трибуналу. До розмови долучився глава Канцелярії президента Збігнєв Богуцький. Вказуючи на Славоміра Патиру, він сказав, що бачить у будівлі лише одного суддю Конституційного трибуналу.

Богуцький також звинуватив Анну Корвін-Пйотровську у здійсненні державного перевороту. За його словами, вона не має правових підстав ані перебувати в будівлі, ані видавати розпорядження.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Суперечка щодо керівництва трибуналом

Корвін-Пйотровська не погодилася з цими твердженнями та заявила, що саме вона керує Конституційним трибуналом.

У п’ятницю ввечері поліція та Служба охорони держави увійшли на територію трибуналу. Корвін-Пйотровська оголосила про відсторонення голови органу Богдана Свєнчковського, якого не пустили до будівлі.

Суперечка стосується повноважень осіб, обраних Сеймом нинішнього скликання, а також їхнього права ухвалювати рішення від імені Конституційного трибуналу.

Читай нас у