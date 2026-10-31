В Польше депутат Европарламента и бывшая премьер-министр Беата Шидло сообщила, что подала запрос о созыве внеочередного заседания комиссии «Европейский щит демократии» в Европарламенте. Она хочет, чтобы комиссия обсудила ситуацию вокруг Конституционного трибунала Польши.

Запрос в комиссию Европарламента

Как сообщает Interia, Шидло заявила, что комиссию «Европейский щит демократии» создали для мониторинга нарушений демократических процессов в странах ЕС. По ее мнению, ситуация в Польше является основанием для рассмотрения этого вопроса.

Евродепутат назвала действия правительства Дональда Туска в отношении Конституционного трибунала такими, которые, по ее убеждению, нарушают демократические принципы. Она также считает, что комиссия должна более широко рассмотреть деятельность польского правительства.

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Заявления о выборах и дестабилизации

Шидло утверждает, что события вокруг Конституционного трибунала являются предвестником того, что может произойти во время парламентских выборов в Польше в следующем году. Она также заявила, что действия правительства Туска якобы направлены на дестабилизацию страны и создают опасность для Польши.

Шидло также сообщила о подаче запроса на английском языке. Ситуацию в Конституционном трибунале она описала как такую, которая, по ее словам, вызывает волну обеспокоенности в Европейском Союзе.

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