Беата Шидло подала запрос на специальное заседание комиссии Европарламента — Interia
В Польше депутат Европарламента и бывшая премьер-министр Беата Шидло сообщила, что подала запрос о созыве внеочередного заседания комиссии «Европейский щит демократии» в Европарламенте. Она хочет, чтобы комиссия обсудила ситуацию вокруг Конституционного трибунала Польши.
Запрос в комиссию Европарламента
Как сообщает Interia, Шидло заявила, что комиссию «Европейский щит демократии» создали для мониторинга нарушений демократических процессов в странах ЕС. По ее мнению, ситуация в Польше является основанием для рассмотрения этого вопроса.
Евродепутат назвала действия правительства Дональда Туска в отношении Конституционного трибунала такими, которые, по ее убеждению, нарушают демократические принципы. Она также считает, что комиссия должна более широко рассмотреть деятельность польского правительства.
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Заявления о выборах и дестабилизации
Шидло утверждает, что события вокруг Конституционного трибунала являются предвестником того, что может произойти во время парламентских выборов в Польше в следующем году. Она также заявила, что действия правительства Туска якобы направлены на дестабилизацию страны и создают опасность для Польши.
Шидло также сообщила о подаче запроса на английском языке. Ситуацию в Конституционном трибунале она описала как такую, которая, по ее словам, вызывает волну обеспокоенности в Европейском Союзе.