Беата Шидло подала запит на спецзасідання комісії Європарламенту — Interia

У Польщі євродепутатка та колишня прем’єр-міністерка Беата Шидло повідомила, що подала запит на скликання позачергового засідання комісії Європейського щита демократії в Європарламенті. Вона хоче, щоб комісія обговорила ситуацію навколо Конституційного трибуналу Польщі.

Запит до комісії Європарламенту

Як повідомляє Interia, Шидло заявила, що комісію Європейського щита демократії створили для моніторингу порушення демократичних процесів у країнах ЄС. На її думку, ситуація в Польщі є підставою для розгляду цього питання.

Євродепутатка назвала дії уряду Дональда Туска щодо Конституційного трибуналу такими, що, на її переконання, порушують демократичні принципи. Вона також вважає, що комісія має ширше розглянути діяльність польського уряду.

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Заяви про вибори та дестабілізацію

Шидло стверджує, що події навколо Конституційного трибуналу є передвісником того, що може відбутися під час парламентських виборів у Польщі наступного року. Вона також заявила, що дії уряду Туска нібито спрямовані на дестабілізацію країни та створюють небезпеку для Польщі.

Про подання запиту Шидло повідомила також англійською мовою. Ситуацію в Конституційному трибуналі вона описала як таку, що, за її словами, викликає хвилю занепокоєння в Європейському Союзі.

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