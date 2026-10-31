W Polsce europosłanka i była premier Beata Szydło poinformowała, że złożyła wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia komisji Europejskiej Tarczy Demokracji w Parlamencie Europejskim. Chce, aby komisja omówiła sytuację wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego.

Wniosek do komisji Parlamentu Europejskiego

Jak informuje Interia, Szydło oświadczyła, że komisja Europejskiej Tarczy Demokracji została utworzona w celu monitorowania naruszeń procesów demokratycznych w krajach UE. Jej zdaniem sytuacja w Polsce daje podstawy do rozpatrzenia tej kwestii.

Europosłanka nazwała działania rządu Donalda Tuska wobec Trybunału Konstytucyjnego takimi, które, w jej przekonaniu, naruszają zasady demokratyczne. Uważa również, że komisja powinna szerzej przyjrzeć się działalności polskiego rządu.

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Wypowiedzi o wyborach i destabilizacji

Szydło twierdzi, że wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego są zapowiedzią tego, co może wydarzyć się podczas wyborów parlamentarnych w Polsce w przyszłym roku. Stwierdziła również, że działania rządu Tuska są rzekomo skierowane na destabilizację kraju i stwarzają zagrożenie dla Polski.

Szydło poinformowała o złożeniu wniosku także w języku angielskim. Sytuację w Trybunale Konstytucyjnym opisała jako taką, która, jak twierdzi, wywołuje falę niepokoju w Unii Europejskiej.

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