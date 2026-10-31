31 października setki tysięcy osób wyszły we Francji na demonstracje przeciwko rosnącym kosztom życia i pogarszającym się warunkom w szkołach. Według Politico Europe, akcje odbyły się w Paryżu, Lyonie, Marsylii i innych dużych miastach kraju już w trzecią kolejną sobotę.

Dane dotyczące liczby uczestników

Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oświadczyło, że w całym kraju na ulice wyszło 320 tys. osób. Związki studenckie oceniły liczbę uczestników na pół miliona, w tym 200 tys. w Paryżu. Do wyborów prezydenckich we Francji pozostało sześć miesięcy.

Większość protestów przebiegała pokojowo. Jednocześnie po zakończeniu marszów napięcia i starcia pojawiły się w Marsylii, Paryżu i Lyonie. Francuskie władze w pierwszej połowie dnia określiły sytuację w kraju jako ogólnie spokojną i skierowały 70 tys. policjantów.

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Akcje w Niemczech i we Włoszech

Niektórzy uczestnicy francuskich protestów byli ubrani w kostiumy halloweenowe, choć minister spraw wewnętrznych Laurent Nuñez ostrzegł, że za zakrywanie twarzy może grozić grzywna w wysokości 150 euro.

Młodzieżowe demonstracje odbyły się również w Rzymie, Mediolanie, Berlinie i Frankfurcie. W Niemczech protesty w ponad 30 miastach, skierowane przeciwko kosztom życia i wydatkom wojskowym, zainicjował ruch Gen Z regelt. Policja odwołała zaplanowany marsz w Kolonii po tym, jak część uczestników zakryła twarze i odpaliła świece dymne. We Włoszech policja przeprowadziła 60 przeszukań w 23 miastach wobec osób podejrzewanych o podżeganie do przemocy podczas masowych demonstracji w piątek.

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