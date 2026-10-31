W Atlancie w Stanach Zjednoczonych szefowie dyplomacji państw Quad — USA, Indii, Japonii i Australii — zakończyli przygotowania do szczytu przywódców tego ugrupowania, który ma odbyć się w przyszłym miesiącu w Manili. Spotkanie odbyło się na marginesie narady ministrów spraw zagranicznych G20. Szczyt będzie pierwszym spotkaniem Quad na szczeblu przywódców od ponad dwóch lat.

Jak poinformował South China Morning Post, sekretarz stanu USA Marco Rubio spotkał się ze swoimi odpowiednikami z Indii, Japonii i Australii. Uczestnicy potwierdzili swoje zaangażowanie w koncepcję wolnego i otwartego regionu Indo-Pacyfiku.

Oświadczenie w sprawie łańcuchów dostaw

We wspólnym oświadczeniu opublikowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii strony wyraziły poważne zaniepokojenie przymusem ekonomicznym, w tym arbitralnymi ograniczeniami eksportowymi. Wskazały również na nierynkowe polityki i praktyki, które prowadzą do nadmiernych mocy produkcyjnych i mogą zakłócać globalne łańcuchy dostaw w kluczowych sektorach.

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Chiny nie zostały w dokumencie wymienione bezpośrednio. Uczestnicy zadeklarowali zamiar rozwijania niezawodnych i otwartych globalnych łańcuchów dostaw oraz niezawodnej i odpornej infrastruktury. Po rozmowach Rubio oświadczył, że państwa Quad pracują nad rozwojem technologii nowej generacji, współpracą morską oraz bezpieczeństwem dostaw minerałów krytycznych.

Szczyt w Manili

We wspólnym oświadczeniu nie podano dokładnej daty szczytu Quad. Wcześniej Rubio potwierdził, że spotkanie przywódców odbędzie się w Manili w ramach wydarzeń Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Filipiny przewodniczą w tym roku ASEAN i będą gospodarzami szczytu przywódców ugrupowania oraz innych wydarzeń wielostronnych w dniach 16–18 listopada.

Po wizycie na Filipinach prezydent USA Donald Trump ma udać się do Shenzhen na spotkania Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku, gdzie ma odbyć trzecie w tym roku spotkanie dwustronne z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Poprzedni szczyt Quad na szczeblu przywódców odbył się we wrześniu 2024 roku w Wilmington w stanie Delaware.

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