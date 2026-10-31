В Атланте, США, главы дипломатических ведомств стран Quad — США, Индии, Японии и Австралии — завершили подготовку к саммиту лидеров объединения, который должен состояться в Маниле в следующем месяце. Встреча прошла на полях совещания министров иностранных дел G20. Саммит станет первым собранием Quad на уровне лидеров более чем за два года.

Как сообщает South China Morning Post, госсекретарь США Марко Рубио встретился с коллегами из Индии, Японии и Австралии. Участники подтвердили приверженность концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Заявление о цепочках поставок

В совместном заявлении, опубликованном Министерством иностранных дел Японии, стороны выразили серьезную обеспокоенность экономическим принуждением, в частности произвольными ограничениями экспорта. Они также указали на нерыночные политики и практики, которые приводят к избыточным производственным мощностям и могут нарушать глобальные цепочки поставок в критически важных отраслях.

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Китай в документе прямо не упоминался. Участники заявили о намерении развивать надежные и открытые глобальные цепочки поставок, а также надежную и устойчивую инфраструктуру. Рубио после переговоров заявил, что государства Quad работают над развитием технологий нового поколения, морским сотрудничеством и безопасностью поставок критически важных минералов.

Саммит в Маниле

Точную дату саммита Quad в совместном заявлении не назвали. Ранее Рубио подтвердил, что встреча лидеров состоится в Маниле в рамках мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Филиппины председательствуют в АСЕАН в этом году и будут принимать саммит лидеров объединения и другие многосторонние мероприятия 16–18 ноября.

После визита на Филиппины президент США Дональд Трамп, как ожидается, отправится в Шэньчжэнь на встречи Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, где должен провести третью в этом году двустороннюю встречу с лидером Китая Си Цзиньпином. Предыдущий саммит Quad на уровне лидеров состоялся в сентябре 2024 года в Уилмингтоне, штат Делавэр.

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