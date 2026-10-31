Посольство США предупредило о возможном теракте в московском Царицыне — RMF24

Посольство США в Москве предупредило о возможной террористической атаке в дворцово-парковом комплексе «Царицыно» на юге столицы России. Дипмиссия заявила, что получила достоверную информацию об угрозе события, которое может привести к большому числу погибших, сообщает RMF24.

Предостережение для посетителей

Посольство посоветовало не посещать Царицыно, сохранять бдительность и избегать скоплений людей. В дипмиссии также отметили, что правительство США координирует реагирование на угрозу с соответствующими органами власти Российской Федерации — государства-агрессора.

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Реакция ФСБ

По данным Reuters, Федеральная служба безопасности России подтвердила, что получила от США информацию о подготовке теракта в Москве. В ведомстве заявили, что принимают соответствующие меры.

Царицыно — музей-заповедник и дворцово-парковый комплекс XVIII века, построенный по инициативе императрицы Екатерины II. Сейчас там проходят выставки, концерты и фестивали.

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