Ambasada USA w Moskwie ostrzegła przed możliwym atakiem terrorystycznym w kompleksie pałacowo-parkowym Carycyno na południu stolicy Rosji. Placówka dyplomatyczna oświadczyła, że otrzymała wiarygodne informacje o zagrożeniu wydarzeniem, które może doprowadzić do dużej liczby ofiar śmiertelnych, informuje RMF24.

Ostrzeżenie dla odwiedzających

Ambasada zaleciła, aby nie odwiedzać Carycyna, zachować czujność i unikać zgromadzeń ludzi. Placówka dyplomatyczna zaznaczyła również, że rząd USA koordynuje reakcję na zagrożenie z odpowiednimi organami władz Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora.

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Reakcja FSB

Według Reutersa Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji potwierdziła, że otrzymała od USA informacje o przygotowaniach do zamachu terrorystycznego w Moskwie. Służba oświadczyła, że podejmuje odpowiednie działania.

Carycyno to muzeum-rezerwat i XVIII-wieczny kompleks pałacowo-parkowy, wzniesiony z inicjatywy cesarzowej Katarzyny II. Obecnie odbywają się tam wystawy, koncerty i festiwale.

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