在美国亚特兰大，四方安全对话国家——美国、印度、日本和澳大利亚的外交负责人完成了该机制领导人峰会的筹备工作，峰会计划于下个月在马尼拉举行。此次会晤是在二十国集团外长会议期间举行的。这将是两年多来四方安全对话首次举行领导人级别会议。

据《南华早报》报道，美国国务卿马尔科·鲁比奥与来自印度、日本和澳大利亚的同僚会面。与会者重申致力于自由和开放的印太地区理念。

关于供应链的声明

日本外务省发布的联合声明中，各方对经济胁迫表示严重关切，尤其是任意的出口限制。各方还指出，导致产能过剩并可能扰乱关键领域全球供应链的非市场政策和做法。

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文件未直接提及中国。与会者表示，计划发展可靠和开放的全球供应链，以及可靠且具有韧性的基础设施。鲁比奥在会谈后表示，四方安全对话国家正致力于发展下一代技术、海上合作以及关键矿产供应安全。

马尼拉峰会

联合声明没有说明四方安全对话峰会的确切日期。鲁比奥此前确认，领导人会议将在马尼拉举行，作为东南亚国家联盟活动的一部分。菲律宾今年担任东盟轮值主席国，并将于11月16日至18日主办该组织领导人峰会及其他多边活动。

预计美国总统唐纳德·特朗普访问菲律宾后将前往深圳，参加亚太经济合作组织会议，并将在那里与中国领导人习近平举行今年第三次双边会晤。上一次四方安全对话领导人峰会于2024年9月在特拉华州威尔明顿举行。

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