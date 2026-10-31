印度已暂停与俄罗斯关于免签制度的谈判

印度与俄罗斯就为有组织的旅游团实行免签制度所进行的谈判未取得成果。尽管弗拉基米尔·普京多次呼吁双方达成协议，但双方仍暂停了相关协议的起草工作。

俄罗斯外交部领事司司长阿列克谢·克利莫夫于10月31日通报了这一消息。据他介绍，谈判未能达成协议，原因是印度此前从未签署过允许外国有组织旅游团免签入境的协议。

该倡议原本旨在允许两国旅游团在无需办理签证的情况下互访。普京早在2019年与印度总理纳伦德拉·莫迪的会谈中就曾提及此事。 在对乌克兰发动全面战争后，俄罗斯总统再次公开呼吁取消两国之间的签证限制。

2023年，俄罗斯联邦经济发展部曾提议效仿中国和伊朗的做法，实施免签制度。当时，该部部长马克西姆·雷舍特尼科夫表示，该提议正在通过外交渠道进行讨论。

在俄罗斯对乌克兰发动全面入侵后，印度制造商大幅增加了向欧洲国家供应弹药的数量。

印度和捷克已达成协议，将通过合资企业及印捷联合防务委员会等方式，扩大在国防工业领域的合作。 10月13日，印度国防部长拉杰纳特·辛格与捷克第一副总理兼工业和贸易部长卡雷尔·哈夫利切克在新德里举行会谈时讨论了此事。

自10月16日起，印度将柴油出口关税几乎减半——从每升16卢比降至8.5卢比——该政策将持续未来两周。 与此同时，该国将汽油出口关税从每升0.5卢比上调至2.5卢比。

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