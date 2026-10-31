Negocjacje między Indiami a Rosją w sprawie wprowadzenia ruchu bezwizowego dla zorganizowanych grup turystycznych nie przyniosły rezultatu. Strony wstrzymały prace nad odpowiednią umową, pomimo wielokrotnych apeli Władimira Putina o osiągnięcie porozumienia.

Informację tę przekazał 31 października szef departamentu konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej Aleksiej Klimow. Według niego nie udało się dojść do porozumienia, ponieważ Indie nie zawierały wcześniej umów przewidujących bezwizowe podróże zorganizowanych grup obcokrajowców.

Inicjatywa ta miała umożliwić grupom turystycznym z obu krajów wzajemne odwiedzanie się bez konieczności uzyskiwania wiz. Putin poruszał tę kwestię podczas rozmów z premierem Indii Narendrą Modim już w 2019 roku. Po rozpoczęciu wojny na pełną skalę przeciwko Ukrainie prezydent Rosji ponownie publicznie wezwał do zniesienia ograniczeń wizowych między krajami.

W 2023 roku Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej zaproponowało wprowadzenie ruchu bezwizowego na wzór Chin i Iranu. Wówczas szef resortu Maksym Reszetnikow oświadczył, że propozycja ta jest omawiana kanałami dyplomatycznymi.

Indyjscy producenci znacznie zwiększyli dostawy amunicji do krajów europejskich po rozpoczęciu przez Rosję pełnej inwazji na Ukrainę.

Indie i Czechy uzgodniły rozszerzenie współpracy w przemyśle obronnym, w szczególności poprzez wspólne przedsiębiorstwa oraz indyjsko-czeską wspólną komisję obronną. Kwestia ta była poruszana podczas rozmów ministra obrony Indii Rajnata Singha z pierwszym wicepremierem oraz ministrem przemysłu i handlu Czech Karelem Havliczkiem w New Delhi 13 października.

Od 16 października Indie niemal dwukrotnie obniżyły cło eksportowe na olej napędowy – z 16 rupii do 8,5 rupii za litr – na kolejne dwa tygodnie. Jednocześnie kraj ten podniósł cło eksportowe na benzynę z 0,5 do 2,5 rupii za litr.

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