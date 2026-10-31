США подписали соглашение об участии в Expo 2030 в Эр-Рияде — The National

В Атланте, США, Соединенные Штаты подписали с Саудовской Аравией соглашение, которое официально оформляет участие страны во Всемирной выставке Expo 2030 в Эр-Рияде, сообщает The National.

Павильон США в Эр-Рияде

В церемонии на полях министерской встречи G20 участвовали государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан.

Рубио назвал договоренность важным первым шагом к подготовке павильона США на выставке в Эр-Рияде. По его словам, участие в Expo 2030 должно укрепить двусторонние отношения США и Саудовской Аравии, представить Америку на международной арене и расширить коммерческие возможности для американского бизнеса.

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Даты и масштабы выставки

Expo 2030 Riyadh должна пройти с 1 октября 2030 года по 31 марта 2031 года. По данным сайта мероприятия, выставка должна собрать 197 официальных участников и более 42 миллионов посетителей на территории площадью 6 миллионов квадратных метров.

Выставка пройдет в конце реализации саудовской программы Vision 2030, направленной на уменьшение зависимости королевства от экспорта нефти.

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