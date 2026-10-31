Ambasador Polski w Rumunii Paweł Soloch podał się do dymisji — RMF24

Ambasador Polski w Rumunii Paweł Soloch podał się do dymisji. Według RMF24 dyplomata oświadczył, że nie widzi możliwości dalszego wykonywania obowiązków z powodu, jak to ujął, próby bezprawnego przejęcia polskiego Trybunału Konstytucyjnego.

Decyzja dyplomaty

Soloch poinformował, że przekazał swoją decyzję prezydentowi Polski oraz ministrowi spraw zagranicznych. W oświadczeniu dyplomata powiązał swoją dymisję z sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dymisja ambasadora w Chinach

Wcześniej tego samego dnia ambasador Polski w Chinach Jakub Kumoch również podał się do dymisji i zwrócił się z prośbą o odwołanie go ze stanowiska. Wyjaśnił to wydarzeniami w kraju, które jego zdaniem uniemożliwiają dalsze wykonywanie misji dyplomatycznej.

Minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski zareagował na oświadczenie Kumochа, nazywając sposób zakończenia przez niego misji nieprofesjonalnym i stwierdzając, że dyplomata nie reprezentuje już Rzeczypospolitej Polskiej. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta Marcin Przydacz oświadczył, że dymisja Kumochа wiąże się z tym, co nazwał łamaniem prawa przez rząd Donalda Tuska oraz siłowymi działaniami wobec Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj nas na