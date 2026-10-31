Посол Польщі в Румунії Павел Солох подав у відставку — RMF24

Посол Польщі в Румунії Павел Солох подав у відставку. За даними RMF24, дипломат заявив, що не бачить можливості надалі виконувати обов’язки через, за його словами, спробу незаконного захоплення Конституційного трибуналу Польщі.

Рішення дипломата

Солох повідомив, що передав своє рішення президентові Польщі та міністру закордонних справ. У заяві дипломат пов’язав відставку із ситуацією довкола Конституційного трибуналу.

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Відставка посла в Китаї

Раніше того ж дня посол Польщі в Китаї Якуб Кумох також подав у відставку та звернувся з проханням відкликати його з посади. Він пояснив це подіями в країні, які, на його думку, унеможливлюють подальше виконання дипломатичної місії.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на заяву Кумоха, назвавши спосіб завершення його місії непрофесійним і заявивши, що дипломат більше не представляє Республіку Польща. Керівник Бюро міжнародної політики президента Марцін Пшидач заявив, що відставка Кумоха пов’язана з тим, що він назвав порушенням права урядом Дональда Туска та силовими діями щодо Конституційного трибуналу.

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