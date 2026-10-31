Посол Польши в Румынии Павел Солох подал в отставку — RMF24

Посол Польши в Румынии Павел Солох подал в отставку. По данным RMF24, дипломат заявил, что не видит возможности и далее исполнять обязанности из-за, по его словам, попытки незаконного захвата Конституционного трибунала Польши.

Решение дипломата

Солох сообщил, что передал свое решение президенту Польши и министру иностранных дел. В заявлении дипломат связал свою отставку с ситуацией вокруг Конституционного трибунала.

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Отставка посла в Китае

Ранее в тот же день посол Польши в Китае Якуб Кумох также подал в отставку и обратился с просьбой отозвать его с должности. Он объяснил это событиями в стране, которые, по его мнению, делают невозможным дальнейшее выполнение дипломатической миссии.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на заявление Кумоха, назвав способ завершения его миссии непрофессиональным и заявив, что дипломат больше не представляет Республику Польша. Глава Бюро международной политики президента Марцин Пшидач заявил, что отставка Кумоха связана с тем, что он назвал нарушением закона правительством Дональда Туска и силовыми действиями в отношении Конституционного трибунала.

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