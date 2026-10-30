Prawie 200 państw zatwierdziło dwa porozumienia na szczycie ONZ ds. bioróżnorodności COP17 w Erywaniu, stolicy Armenii. Ustalenia mają przywrócić świat na drogę do realizacji celu powstrzymania utraty przyrody do 2030 roku, podaje France 24.

Dokumenty zatwierdzono po niemal dwóch tygodniach napiętych negocjacji, które ostatniego dnia trwały dłużej, niż planowano. Prezydent COP17 Hambardzum Matewosjan ogłosił zatwierdzenie dokumentów przy oklaskach delegatów. Ostateczne wersje tekstów nie zostały od razu opublikowane.

Opóźnienia w realizacji celów

W 2022 roku kraje przyjęły globalny pakt z celami dotyczącymi powstrzymania utraty bioróżnorodności do 2030 roku. Jednak przed szczytem ONZ ostrzegała, że bez pilnej korekty kursu państwa nie osiągną tego celu.

Wśród zadań, których realizacja jest opóźniona, są ochrona 30% lądów i oceanów Ziemi, walka z zanieczyszczeniem oraz zwiększenie finansowania ochrony przyrody dla biedniejszych krajów. W poprzednim projekcie decyzji państwa wezwano do przyspieszenia działań i usuwania pierwotnych przyczyn utraty przyrody. Jednocześnie przed zatwierdzeniem ostatecznych tekstów nie było jasne, które konkretnie warianty osiągnięcia celu do 2030 roku znalazły się w dokumentach.

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Finansowanie i raporty naukowe

Uczestnicy negocjacji spierali się o reformę subsydiów i innych zachęt dla działalności szkodliwej dla przyrody, w tym związanej z paliwami kopalnymi, intensywnym rolnictwem i nadmiernymi połowami ryb. Osobnym problemem było poszukiwanie nowych źródeł środków na programy ochrony przyrody.

Świat potrzebuje rocznie około 700 mld dolarów więcej, niż wydaje obecnie, aby odtworzyć zdegradowane ekosystemy oraz zachować gatunki, lasy i tereny podmokłe. Unia Europejska wezwała zamożne kraje o rynkach wschodzących, w tym Chiny, do udziału w finansowaniu globalnej ochrony przyrody.

Trudne były także próby dopracowania Funduszu Cali — mechanizmu ONZ dotyczącego podziału zysków firm wykorzystujących dane genetyczne roślin i innych organizmów. Fundusz miał pozyskiwać 1 mld dolarów rocznie na działania ochronne w krajach rozwijających się, lecz od początku 2025 roku otrzymał około 10 tys. dolarów. Kraje spierały się również o przyjęcie kluczowych raportów naukowych organu ONZ ds. bioróżnorodności.

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