近200个国家批准生物多样性协议——France 24

近200个国家在亚美尼亚首都埃里温举行的联合国COP17生物多样性峰会上批准了两项协议。这些协议旨在让世界重回到2030年前实现遏制自然损失目标的轨道，France 24报道。

这些文件是在近两周紧张谈判后获得批准的，最后一天的谈判持续时间超过原定计划。COP17主席汉巴尔祖姆·马泰沃相在代表们的掌声中宣布文件获批。文本的最终版本未立即公布。

目标落实滞后

2022年，各国通过了一项全球公约，其中包含在2030年前遏制生物多样性丧失的目标。然而，联合国在峰会前警告称，若不紧急调整方向，各国将无法实现这一目标。

进展滞后的任务包括保护地球30%的陆地和海洋、治理污染，以及增加对较贫困国家的自然保护资金。此前的决定草案呼吁各国加快行动，并消除自然损失的根本原因。同时，在最终文本获批前，尚不清楚为实现2030年目标而提出的哪些具体方案被纳入文件。

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资金与科学报告

谈判参与者就改革针对损害自然活动的补贴和其他激励措施产生争议，其中包括与化石燃料、集约化农业和过度捕捞有关的活动。为自然保护项目寻找新的资金来源是另一个问题。

为修复退化生态系统、保护物种、森林和湿地，全球每年需要的资金比目前支出多约7000亿美元。欧盟呼吁包括中国在内的拥有新兴市场的富裕国家参与全球自然保护融资。

完善卡利基金也面临困难。该基金是联合国的一项机制，用于分享使用植物和其他生物遗传数据的公司所获利润。该基金原计划每年筹集10亿美元，用于发展中国家的自然保护措施，但自2025年初以来仅收到约1万美元。各国还就通过联合国生物多样性机构的关键科学报告产生争议。

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