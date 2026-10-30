Почти 200 государств одобрили два соглашения на саммите ООН по биоразнообразию COP17 в столице Армении Ереване. Договоренности должны вернуть мир на путь к выполнению цели по остановке утраты природы к 2030 году, сообщает France 24.

Документы утвердили после почти двух недель напряженных переговоров, которые в последний день продолжались дольше запланированного. Президент COP17 Амбарцум Матеосян объявил об одобрении документов под аплодисменты делегатов. Окончательные версии текстов сразу не обнародовали.

Отставание от целей

В 2022 году страны приняли глобальный пакт с целями по прекращению утраты биоразнообразия к 2030 году. Однако ООН перед саммитом предупреждала, что без срочной корректировки курса государства не выполнят эту цель.

Среди задач, выполнение которых отстает, — охрана 30% суши и океанов Земли, борьба с загрязнением и увеличение природоохранного финансирования для более бедных стран. В предыдущем проекте решения государства призывали ускорить действия и устранять первопричины утраты природы. В то же время до утверждения окончательных текстов было неясно, какие именно варианты достижения цели к 2030 году вошли в документы.

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Финансирование и научные отчеты

Участники переговоров спорили о реформировании субсидий и других стимулов для деятельности, вредной для природы, в частности связанной с ископаемым топливом, интенсивным сельским хозяйством и чрезмерным выловом рыбы. Отдельной проблемой был поиск новых источников средств для природоохранных программ.

Для восстановления деградированных экосистем, сохранения видов, лесов и водно-болотных угодий миру ежегодно требуется примерно на 700 млрд долларов больше, чем тратится сейчас. Европейский Союз призвал состоятельные страны с развивающимися рынками, в частности Китай, присоединиться к финансированию глобальной охраны природы.

Также сложными были попытки доработать Cali Fund — механизм ООН по распределению прибыли компаний, использующих генетические данные растений и других организмов. Фонд должен был привлекать 1 млрд долларов в год для природоохранных мер в развивающихся странах, однако с начала 2025 года получил около 10 тыс. долларов. Страны также спорили о принятии ключевых научных отчетов органа ООН по вопросам биоразнообразия.

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