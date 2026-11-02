Hollywoodzki aktor George Clooney i jego żona Amal planują wiosną przyszłego roku otworzyć ekskluzywną restaurację w małej francuskiej wiosce Cotinac w Prowansji.

Miejscowi obawiają się, że lokal przyciągnie rzesze turystów, celebrytów i influencerów, co zmieni dotychczasową atmosferę miejscowości.

Cotinac, gdzie mieszka około dwóch tysięcy osób, słynie z winnic, gajów oliwnych, różowego wina i malowniczych uliczek. Wioska od dawna przyciąga również gwiazdy poszukujące spokoju. W lokalnym studiu Miraval nagrywali kiedyś między innymi David Bowie i zespół Pink Floyd.

Mieszkańcy obawiają się, że nowa restauracja zmieni spokojną wioskę w centrum turystyczne. Niektórzy przypuszczają również, że ceny w lokalu będą zbyt wysokie dla miejscowych, a odwiedzać go będą głównie goście VIP i przyjaciele aktora.

Nowa restauracja będzie działać w pobliżu rodzinnego domu małżeństwa Clooneyów. Wcześniej w tym miejscu serwowano pizzę z pieca opalanego drewnem oraz przystępne cenowo dania mięsne. Teraz planuje się tam otworzyć włoską restaurację z wykwintnym menu i wyższym standardem obsługi.

Jednocześnie część mieszkańców popiera ten projekt, licząc na nowe miejsca pracy i możliwości dla lokalnego biznesu. Burmistrz Kotignac, Jean-Pierre Veran, również nie ma nic przeciwko otwarciu lokalu. Jak twierdzi, restauracja będzie miała taras, a salę jadalną będzie można rezerwować na prywatne imprezy.

Źródło: Express

Amerykański aktor George Clooney oświadczył podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, że Stanami Zjednoczonymi rządzą „najmniej kompetentni ludzie”. Wyraził również nadzieję, że po wyborach uzupełniających w USA kraj będzie mógł powrócić do bardziej normalnej sytuacji.

George Clooney publicznie oskarżył Donalda Trumpa o wypowiedź, którą aktor nazwał „zbrodnią wojenną”. Miało to miejsce podczas spotkania z trzema tysiącami uczniów we Włoszech, zorganizowanego przez jego fundację Clooney Foundation for Justice. W Białym Domu zareagowano ostrą krytyką, a sam Clooney podkreślił powagę sytuacji i wezwał do dyskusji, a nie do obrażania.

Amerykański aktor George Clooney, który wcielił się w rolę Batmana w filmie superbohaterskim „Batman i Robin”, stwierdził, że na świecie „nie ma wystarczającej ilości narkotyków”, by zgodził się to powtórzyć.

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