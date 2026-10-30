意大利总理焦尔吉娅·梅洛尼表示，在定于明年举行的议会选举前，她不会与政治人物罗伯托·万纳奇结盟。她说，她将请求意大利人授予明确授权，使政府能够在不受潜在伙伴勒索的情况下继续工作，ANSA English报道。

梅洛尼的立场

梅洛尼回答了记者兼作家布鲁诺·韦斯帕提出的问题，即她为何不打算与万纳奇联合。她的回答被收录在韦斯帕的新书《第二共和国的历史：从贝卢斯科尼到梅洛尼，从普罗迪到施莱因》中，Mondadori-Rai Libri出版社将于周一出版该书。

这位政府首脑表示，她在上台前没有接受过勒索，在政府执政期间也没有允许自己受到勒索，今后也无意如此。她说，她希望与目前的中右翼力量一道重新执政，并由目前正在形成的新公民运动加以补充。

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万纳奇政党的支持率

根据民调，万纳奇的新政治力量“民族未来”（FnV）近期获得了约8%的支持率。社会学家认为，他可能成为选举中的关键参与者：据他们评估，如果梅洛尼不与他联合，她的联盟可能会输给中左翼力量。

万纳奇推动极右翼议程，其中包括再移民理念，梅洛尼认为这一理念过于激进。此前一天，他表示，其纲领的80%与梅洛尼2018年提出的纲领一致。

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