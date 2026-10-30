Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что не будет заключать союз с политиком Роберто Ванначчи перед парламентскими выборами, которые должны состояться в следующем году. Она сказала, что попросит у итальянцев четкий мандат на продолжение работы правительства без шантажа со стороны потенциальных партнеров, сообщает ANSA English.

Позиция Мелони

Мелони ответила на вопрос журналиста и писателя Бруно Веспы о том, почему она не планирует объединяться с Ванначчи. Ее ответ вошел в новую книгу Веспы «История Второй республики: от Берлускони до Мелони, от Проди до Шляйн», которую издательство Mondadori-Rai Libri должно выпустить в понедельник.

Глава правительства заявила, что не соглашалась на шантаж до прихода к власти, не позволяла шантажировать себя во время работы правительства и не намерена делать этого в дальнейшем. По ее словам, она хочет вернуться к управлению страной вместе с нынешними правоцентристскими силами, дополненными новыми гражданскими движениями, которые сейчас формируются.

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Рейтинги партии Ванначчи

Новая политическая сила Ванначчи «Национальное будущее» (FnV), согласно опросам, в последнее время набрала около 8% поддержки. Социологи считают, что он может стать ключевым участником выборов: по их оценке, альянс Мелони может уступить левоцентристским силам, если она не объединится с ним.

Ванначчи продвигает ультраправую повестку, в частности идею ремиграции, которую Мелони считает слишком радикальной. Накануне он заявил, что 80% его программы совпадает с программой, которую Мелони имела в 2018 году.

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