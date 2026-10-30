W Waszyngtonie Pentagon poinformował, że budżet Programu Wywiadu Wojskowego USA (MIP) w roku fiskalnym 2026 wyniósł 30,9 mld dolarów. To około 3 mld dolarów więcej niż w roku fiskalnym 2025, ale o 2,7 mld dolarów mniej niż wniosek na rok fiskalny 2026 w wysokości 33,6 mld dolarów.

W krótkim oświadczeniu Departament Obrony USA zaznaczył, że finansowanie jest zgodne ze Strategią Obrony Narodowej. Jednocześnie resort nie ujawnił szczegółowego podziału środków, wyjaśniając to utajnieniem informacji ze względów bezpieczeństwa narodowego, informuje Breaking Defense.

Odrębny budżet wywiadu narodowego

Jednocześnie Biuro Dyrektora Wywiadu Narodowego USA ogłosiło budżet Narodowego Programu Wywiadowczego (NIP) na poziomie 78,1 mld dolarów. Kwota ta jest o niemal 5 mld dolarów wyższa od wskaźnika z poprzedniego roku, ale niższa niż wniosek na rok fiskalny 2026 wynoszący 81,9 mld dolarów.

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NIP podlega Biuru Dyrektora Wywiadu Narodowego i finansuje strategiczne pozyskiwanie informacji wywiadowczych dla urzędników. Program obejmuje między innymi CIA, Agencję Bezpieczeństwa Narodowego oraz Narodową Agencję Wywiadu Geoprzestrzennego.

Różne zadania programów

Programem MIP zarządza Pentagon; finansuje on działania wywiadu obronnego wspierające operacyjne i taktyczne priorytety operacji obronnych. Wspólnota wywiadowcza USA obejmuje 18 struktur, w tym dziewięć komponentów Departamentu Obrony oraz dziewięć instytucji poza nim, w tym CIA, Agencję ds. Zwalczania Narkotyków, FBI i jednostkę wywiadowczą Departamentu Skarbu.

Jednocześnie NIP i MIP nie obejmują wszystkich amerykańskich wydatków na wywiad. W szczególności MIP nie uwzględnia odrębnych platform związanych z wywiadem, na przykład niektórych programów dronowych, jeśli zbieranie danych wywiadowczych nie jest ich głównym przeznaczeniem.

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