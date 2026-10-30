在华盛顿，五角大楼表示，美国军事情报计划（MIP）2026财年的预算为309亿美元。这比2025财年约高出30亿美元，但比2026财年336亿美元的预算申请少27亿美元。

美国国防部在一份简短声明中表示，该资金符合《国家防务战略》。同时，该部门未公布资金的详细分配情况，并解释称相关信息因国家安全原因而属于机密，据Breaking Defense报道。

单独的国家情报预算

与此同时，美国国家情报总监办公室宣布，国家情报计划（NIP）的预算为781亿美元。这一金额比上一年高出近50亿美元，但低于2026财年819亿美元的预算申请。

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NIP由国家情报总监办公室主管，并为官员的战略情报收集提供资金。该计划涵盖中央情报局、国家安全局和国家地理空间情报局等机构。

计划的不同任务

MIP由五角大楼管理；该计划为国防情报活动提供资金，以支持防务行动的作战和战术优先事项。美国情报界包括18个机构，其中包括国防部的9个组成部门和其外部的9个机构，包括中央情报局、缉毒局、联邦调查局以及财政部的情报部门。

同时，NIP和MIP并不涵盖美国所有情报支出。特别是，如果情报收集并非其主要用途，MIP不包括某些与情报相关的平台，例如部分无人机项目。

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