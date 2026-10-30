В Вашингтоне Пентагон сообщил, что бюджет Программы военной разведки США (MIP) в 2026 финансовом году составил $30,9 млрд. Это примерно на $3 млрд больше, чем в 2025 финансовом году, однако на $2,7 млрд меньше, чем запрос на 2026 финансовый год в размере $33,6 млрд.

В кратком заявлении Министерство обороны США отметило, что финансирование соответствует Стратегии национальной обороны. В то же время ведомство не раскрыло подробного распределения средств, объяснив это засекреченностью информации по соображениям национальной безопасности, сообщает Breaking Defense.

Отдельный бюджет национальной разведки

Одновременно Управление директора национальной разведки США объявило бюджет Национальной разведывательной программы (NIP) на уровне $78,1 млрд. Эта сумма почти на $5 млрд превышает показатель предыдущего года, но меньше, чем запрос на 2026 финансовый год — $81,9 млрд.

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NIP находится в ведении Управления директора национальной разведки и финансирует стратегический сбор разведывательной информации для должностных лиц. Программа охватывает, в частности, ЦРУ, Агентство национальной безопасности и Национальное агентство геопространственной разведки.

Разные задачи программ

Программой MIP руководит Пентагон: она финансирует деятельность оборонной разведки для поддержки оперативных и тактических приоритетов оборонных операций. В разведывательное сообщество США входят 18 структур, среди которых девять компонентов Министерства обороны и девять учреждений вне его, в том числе ЦРУ, Управление по борьбе с наркотиками, ФБР и разведывательное подразделение Министерства финансов.

В то же время NIP и MIP не охватывают все американские расходы на разведку. В частности, MIP не включает отдельные связанные с разведкой платформы, например некоторые программы беспилотников, если сбор разведданных не является их основным назначением.

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